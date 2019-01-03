Бюджет 2018 года оказался профицитным

Профицит государственного бюджета в 2018 году составил 2,9 млрд крон (116 млн евро), хотя планировался дефицит в размере 50 млрд (2 млрд евро). В 2017 году дефицит государственного бюджета составил 6,2 млрд, в 2016 – профицит 61,8 млрд крон. Государственный долг в 2018 году сократился на 2,7 млрд до 1,622 трлн крон. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр финансов Алена Шиллерова.

Улучшения параметров бюджета удалось добиться за счет высоких темпов экономического роста, который позволил собрать больше налогов, чем планировалось, полагает Минфин и эксперты. По мнению оппозиционных партий, профицит стал результатом совпадения ряда факторов, на которые кабинет министров не мог повлиять.