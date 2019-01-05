Быть или не быть бесплатным обедам в школах?

Правительство ЧР, скорее всего, не поддержит предложение депутатов от социал-демократов о введении бесплатных обедов в детских садах и в начальной школе первой ступени. Однако в этом случае, по мнению правительственных юристов, необходимо будет внести поправку в закон о субсидировании частных школ.

Если коалиционное правительство не примет решения по данному вопросу, он перейдет на рассмотрение в парламент ЧР. По предварительным подсчетам в 2020 году проект обойдется чешскому бюджету в 5,4 миллиардов крон (210 миллионов евро).