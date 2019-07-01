Бушевавшие в Чехии грозы отставили десятки тысяч человек без электричества

Сильные грозы, сопровождавшиеся резкими порывами ветра, нарушила подачу электричества, прежде всего в районе городов Брно и Оломоуц и на Высочине. Было зарегистрировано 44 разрыва линий высокого напряжения.
Кроме того, на территорию страны обрушился крупный град. Одно из зданий загорелось от удара молнии. Пожарным приходится убирать поваленные ветром деревья и сорванные крыши.
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