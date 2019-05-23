Будущее Чешской Республики связано с Европейским Союзом, заявили представители высших органов государственной власти ЧР

«Будущее Чешской Республики связано с Европейским Союзом» – таково мнение пяти высших представителей Чешской Республики, обсуждавших в среду на Пражском Граде аспекты внешнеполитического курса страны. Президент Милош Земан, премьер-министр Андрей Бабиш, спикеры верхней и нижней палат Парламента ЧР Ярослав Кубера и Радек Вондрачек, а также глава МИД Томаш Петршичек заявили, что после ключевых для будущего ЕС выборов в Европарламент ЧР должна сыграть активную, ответственную и объединяющую роль. Об этом говорится в итоговом пресс-релизе, на который ссылается информагентство ČTK.

В ходе встречи политики подчеркнули важность стратегической повестки дня, которая по окончанию выборов определит стратегический курс ЕС на ближайшие годы. «Чешская Республика будет выступать за то, чтобы выбранный курс четко учитывал ожидания граждан в отношении ЕС, как демократического, процветающего, безопасного и одновременно открытого новым идеям и тенденциям и сильного в международной политике сообщества», - говорится в документе.

Значительное внимание было уделено и вопросу предстоящего председательство Чехии в Вышеградской группе (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия), которое начнется в июле. В его рамках Праге следует ориентироваться на строительство «разумной Европы» и сфокусироваться на разумных решениях, революционных технологиях и объединяющих подходах, отмечает ČTK.

Относительно чешско-китайских отношений в документе говорится о «большом потенциале и необходимости единого и скоординированного подхода Чешской Республики к Китаю». Там указывается на заинтересованность Чехии в увеличении эффективных китайских инвестиций в чешскую экономику и необходимость сокращения торгового дефицита.

Как заявил председатель Сената Ярослав Кубера, политики не смогли прийти к единому мнению относительно Китая. Он подчеркнул, что итоговый пресс-релиз был не совместным заявлением, а стенограммой встречи. По его мнению, в пресс-релизе не хватало ссылки на Соединенные Штаты.