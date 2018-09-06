Бронемашины Titus Минобороны поставит Eldis Pardubice

Минобороны Чехии объявило о подписании контракта на закупку 62 боевых машин Titus, разработанных французской компанией Nexter Systems и чешской TATRA, с фирмой Eldis Pardubice. Технику должна была поставить Tatra Export, но компания не смогла пройти лицензирование, вместо нее контракт получила Eldis Pardubice.

Стоимость сделки оценивается в 6,7 млрд крон (около 300 млн долларов). По плану машины будут поставлены в период с 2020 по 2025 гг.