Бронемашины Titus Минобороны поставит Eldis Pardubice

Тимур Кашапов
06-09-2018
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Минобороны Чехии объявило о подписании контракта на закупку 62 боевых машин Titus, разработанных французской компанией Nexter Systems и чешской TATRA, с фирмой Eldis Pardubice. Технику должна была поставить Tatra Export, но компания не смогла пройти лицензирование, вместо нее контракт получила Eldis Pardubice.

Стоимость сделки оценивается в 6,7 млрд крон (около 300 млн долларов). По плану машины будут поставлены в период с 2020 по 2025 гг.

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