Брно 2050: количество жителей вырастет на 40 процентов

По оценкам демографов, количество жителей Брно в ближайшие 30 лет вырастет практически на половину и составит 600 тысяч человек. Для сравнения, за прошедшее столетие население города увеличилось с 237 тысяч до 380 тысяч жителей.

Согласно документу «Стратегия Брно 2050», южноморавская столица должна оставаться университетским городом, центром научно-исследовательской деятельности, стремящимся привлекать талантливых людей со всего мира. Стратегия города также направлена на экологию. Будут предприниматься шаги по снижению уровня загрязнения воздуха, Брно намерено не отставать в борьбе с негативными последствиями изменения климата.