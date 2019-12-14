Архив передач

Брненские скауты отправились в Вену за Вифлеемским огнем

Эва Туречкова
14-12-2019
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Члены скаутского отряда г. Брно, согласно традиции, в субботу отправились в Вену за Вифлеемским огнем. Священное пламя – символ наступающего Рождества - будет доставлено в Чехию на поезде в седьмом часу вечера.

В воскресенье огонь, зажженный от лампады над местом рождения Иисуса Христа в Вифлееме, осветит также брненский кафедральный Собор Святых Петра и Павла, а оттуда его скауты развезут по всей Чехии.

Пражане смогут зажечь собственную свечу от Вифлеемского огня также в здании «Чешского Радио» на Виноградской улице.

 
 
 
 
 
 
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