Брненские скауты отправились в Вену за Вифлеемским огнем

Члены скаутского отряда г. Брно, согласно традиции, в субботу отправились в Вену за Вифлеемским огнем. Священное пламя – символ наступающего Рождества - будет доставлено в Чехию на поезде в седьмом часу вечера.

В воскресенье огонь, зажженный от лампады над местом рождения Иисуса Христа в Вифлееме, осветит также брненский кафедральный Собор Святых Петра и Павла, а оттуда его скауты развезут по всей Чехии.

Пражане смогут зажечь собственную свечу от Вифлеемского огня также в здании «Чешского Радио» на Виноградской улице.