Британский Tesco продает свой последний в Чехии торговый центр

Tesco объявил о продаже последнего принадлежащего ей чешского торгового центра – бывшего универмага Prior в Пардубице. Его второй и третий этажи будут открыты для посетителей до 29 сентября, продуктовый магазин на первом этаже проработает до конца августа. После этого здание, расположенное рядом с новым ТЦ Atrium Palác, будет закрыто на реконструкцию, сообщил информагентству ČTK представитель компании Вацлав Коуколичек.

Имя нового владельца не называется. Окончательная смена собственника запланирована на сентябрь-октябрь. Ремонтные работы начнутся в ноябре, при этом оператором продуктового супермаркета останется Tesco. Ожидается, что магазин откроется после реконструкции в сентябре 2020 года.