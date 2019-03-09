Британцы, проживающие в Чехии, в случае «жесткого брексита» сохранят прежние права

Эва Туречкова
09-03-2019
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Президент Милош Земан на текущей неделе поставил подпись под законопроект о правах проживающих в Чехии граждан Великобритании. Норма вступит в силу в случае, если Соединенное Королевство выйдет из состава Евросоюза без договора с ЕС. Благодаря этому британцы сохранят до конца 2020 года большую часть тех прав, которыми располагают в Чехии сейчас, когда они рассматриваются как граждане ЕС.

По данным чешского МВД на конец января, в стране проживали 7100 граждан Великобритании, 2200 из них – на постоянной основе. Это - в два раза больше, чем в 2007 году. Растет также количество британцев, желающих получить чешское гражданство.

 
 
 
 
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