Британцы, проживающие в Чехии, в случае «жесткого брексита» сохранят прежние права

Президент Милош Земан на текущей неделе поставил подпись под законопроект о правах проживающих в Чехии граждан Великобритании. Норма вступит в силу в случае, если Соединенное Королевство выйдет из состава Евросоюза без договора с ЕС. Благодаря этому британцы сохранят до конца 2020 года большую часть тех прав, которыми располагают в Чехии сейчас, когда они рассматриваются как граждане ЕС.

По данным чешского МВД на конец января, в стране проживали 7100 граждан Великобритании, 2200 из них – на постоянной основе. Это - в два раза больше, чем в 2007 году. Растет также количество британцев, желающих получить чешское гражданство.