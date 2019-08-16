Брексит приведет в Чехии к потере 47 тысяч рабочих мест

Эва Туречкова
16-08-2019
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Выход Великобритании из Евросоюза без заключения дополнительных соглашений, так называемый жесткий брексит, приведет к потере более миллиона рабочих мест по всей Европе. На долю Чехии, по подсчету бельгийских аналитиков, приходится 47 тысяч вакансий. Причем наибольший удар брексит нанесет самой Великобритании.

В 2018 году Великобритания входила в пятерку основных экспортных направлений Чехии. Чешский экспорт в Соединенное королевство составил 4,4 % от общего показателя. Таким образом, ЧР поставила в Великобританию товар на сумму 159 миллиардов крон.

 
 
 
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