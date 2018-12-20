Брексит ослабит группу «атомных» стран в ЕС

Выход Великобритании из ЕС ослабит группу государств сообщества, которые используют атомные технологии для производства электроэнергии. Британия с ее планами по строительству новых атомных блоков была важным партнером и союзником Чехии в ЕС, заявил ČTK представитель компании ČEZ Ладислав Кржиж.

«Из 28 стран, входящих в ЕС, АЭС эксплуатируются в 14 странах. После Брексита чаша весов склонится в пользу «антиядерных» стран. Вместе с тем, Германия уже подтвердила полный отказ от атомной энергетики, с другой стороны, строительство атомной электростанции планируется в Польше», - сказал Кржиж.

Правительство Чешской Республики рассматривает возможность строительства нового блока на АЭС «Дукованы». Ожидается, что решение о предпочтительной инвестиционной модели проекта будет принято до конца 2018 года. В качестве альтернативы данному решению изучается вариант продления срока службы действующих атомных блоков.