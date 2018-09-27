Braiins Systems представил новую операционную систему для добычи криптовалюты

Базирующийся в Чехии разработчик софтверных решений Braiins Systems, который является оператором первого майнингового пула в истории – Slush Pool, представил операционную систему Braiins OS для управления всеми видами оборудования для добычи криптовалюты. Система создана на базе семейства операционных систем Linux.

Отмечается, что новая операционная система сможет применяться для решения различных проблем, включая управление полными биткоин- и Lightning-нодами с одноплатных компьютеров. Она также позволит получить полный контроль над майнерами и избежать использование разработчиками различных эксплойтов в прошивке своих продуктов.