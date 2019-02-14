Боржек Дочкал вернется в пражскую «Спарту»

Пражская «Спарта» сделала очередной шаг к тому, чтобы вернуть в команду экс-капитана Боржека Дочкала, который выступает за китайский клуб «Хэнань Цзянье», сообщает iSport.cz. Клубам удалось договориться о размере компенсации, которые выплатит «Спарта» за футболиста. По информации издания, эта сумма ниже 230 млн крон (9,2 млн евро), которые ранее требовали китайцы.

Дочкал перешел в «Хэнань Цзянье» в 2017 году. Сумма трансфера и срок контракта с 28-летним полузащитником не оглашались. По данным портала Idnes.cz, «Спарта» получила за игрока 9 млн евро, а зарплата футболиста в новом клубе составляла 3 млн евро в год.