Большунов выиграл в Чехии также гонку преследования

Удача благоволит российскому лыжнику Aлександру Большунову. В субботу он стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мир по лыжным гонкам, который проходит в чешском городе Нове Место (Чехия). В воскресенье Большунов выиграл гонку преследования классическим стилем на 15 км, показав результат 37 минут 1,3 сек.

Серебро и бронза достались норвежцам – Йоханнесу Клебо и Симену Крюгеру, отстававшим в поединке примерно на 47 сек.

Члены чешской сборной при отсутствии в соревновании Михала Новака вошли, как и в субботу, лишь в четвертую десятку финишировавших. Следующий этап мира пройдет 25-26 января в Германии.