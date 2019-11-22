Большинство жителей Чехии знало о проведении демонстрации в Праге 16 ноября 2019 г.

Согласно исследованию, проведенному агентством Median по заказу «Чешского Радио», большая часть населения Чехии знала о проведении 16 ноября 2019 г. на Летенском поле в Праге массовой демонстрации протеста против премьера Андрея Бабиша. Внимательно за манифестацией наблюдало 25% респондентов. При этом подобная демонстрация, проходившая в июне текущего года, привлекла пристальное внимание 30% опрошенных.

Более половины респондентов знали, что демонстрацию проводит организация «Миллион мгновений за демократию», однако не обратили на нее особого внимания. 20% очень внимательно следит за ходом протестных акций. Около 5% респондентов непосредственно участвовали в одной из акций. Большую часть из них составил электорат оппозиционных партий: гражданских демократов, ТОР-09, христианских демократов и «пиратов».

Обе демонстрации 2019 года собрали более 250 тысяч человек. Основной лозунг манифестаций – требование отставки премьера Андрея Бабиша в связи с конфликтом интересов, связанных с его деятельностью в сфере бизнеса.