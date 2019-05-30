Большинство жителей Чехии пользуются общедоступными сетями Wi-Fi для передачи конфиденциальной информации

94% жителей Чехии старше 18 лет для подключения к Интернету используют публичные общедоступные сети Wi-Fi. Почти половина (49%) из них выполняют конфиденциальные действия, такие как ввод паролей, использование интернет-банкинга и отправка интимных фотографий. Такие данные опубликовал образовательный проект «Цифровая крепость» (Digitální pevnost).

В ЧР в настоящее время функционируют десятки тысяч общедоступных сетей Wi-Fi, причем их число с каждым годом увеличивается, как и их популярность. Каждый пятый житель страны подключается к ним несколько раз в день, 27% несколько раз в неделю, а 23% несколько раз в месяц. Чаще всего публичными сетями Wi-Fi пользуются люди младше 35 лет.