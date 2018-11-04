Большинство сетевых магазинов в Чехии закроется уже в полдень Сочельника

Большинство сетевых магазинов закроется 24 декабря 2048 г., в Сочельник, в 11–12 ч. Такие крупные торговые центры как IKEA и Penny Market будут закрыты весь день. Tesco остановит работу 24 декабря в 11 ч, Lidl – в 11.30. Alza.cz в Сочельник также останется закрытой, за исключением торговой точки в Праге-Голешовице.

Согласно закону, принятому в 2016 г., в Сочельник сетевые магазины имеют право работать до 12.00. Профсоюзы сообщили, что высоко ценят решение руководства некоторых магазинов сделать 24 декабря для своих служащих выходным днем. 31 декабря Большинство сетевых магазинов вводят укороченный рабочий день. 1 января 2019 г. все крупные магазины останутся закрытыми, однако уже 2 января будут работать в обычном режиме.