Согласно результатам опроса международной консалтинговой компании Colliers International, большинство людей хотели бы продолжить работать из дома после окончания ЧП, вызванного вспышкой коронавируса. Исследование показало, что даже те, кто прежде никогда не работали из дома, хотели бы регулярно пользоваться возможностью так называемого home-office (всего 70%). 82% респондентов хотели бы работать дома по крайней мере один день в неделю, а около 50% опрошенных - более двух дней в неделю.

Более половины участников опроса считают, что их производительность труда при работе из дома не изменилась, 25% уверены, что она повысилась. Лишь небольшая часть респондентов призналась, что нынешняя принудительная система работы из дома снизила производительность их труда.