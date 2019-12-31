Большинство чехов смотрят в Новый год с оптимизмом

Большинство жителей Чехии с оптимизмом смотрят в Новый год, показал эксклюзивный соцопрос, проведенный по заказу «Чешского радио». Хорошего ждут от наступающего года 45%, в основном мужчины и молодежь, пессимистически настроены – 15%, прежде всего, женщины среднего возраста и старики.

Социологи также узнавали, чего больше всего опасаются чехи. Наиболее насущными угрозами респонденты назвали нехватку питьевой воды и терроризм. В опросе приняли участие более 1000 человек.