Архив передач

Большинство чехов смотрят в Новый год с оптимизмом

Тимур Кашапов
31-12-2019
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Большинство жителей Чехии с оптимизмом смотрят в Новый год, показал эксклюзивный соцопрос, проведенный по заказу «Чешского радио». Хорошего ждут от наступающего года 45%, в основном мужчины и молодежь, пессимистически настроены – 15%, прежде всего, женщины среднего возраста и старики.

Социологи также узнавали, чего больше всего опасаются чехи. Наиболее насущными угрозами респонденты назвали нехватку питьевой воды и терроризм. В опросе приняли участие более 1000 человек.

 
 
 
 
 
 
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