Большинство чехов считает – государство должно поддерживать изучение иностранного языка вне школьной программы

Лучшим способом выучить иностранный язык, по мнению примерно половины чехов, является пребывание за рубежом. Обучение в рамках школьной программы, как и общение с носителем изучаемого языка, эффективным считает лишь 20% опрошенных.

При этом знание английского языка считают важным три четверти респондентов, поэтому, по их мнению, государство должно выделять дополнительные финансовые средства на освоение иностранного языка вне обязательной школьной программы. Таковы результаты опроса, проведенного агентством STEM/MARK по заказу общества EF Education First, нацеленного на образование в данной сфере.

В опросе приняли участие 306 родителей, имеющие детей в возрасте 13-25 лет, и 306 студентов в возрасте от 15 до 25 лет. По мнению 76% родителей и 82% их потомков, знание иностранного языка прямым образом влияет на развитие общества.