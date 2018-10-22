Большинство чехов поддерживает создание Чехословакии и более половины считают ошибкой распад страны

Согласно опросу, проведенному агентством Median по заказу Чешского телевидения за неделю до празднования 100-летия Чехословакии, более 70% чехов считает правильным шагом распад Австро-Венгрии и создание в 1918 г. независимого государства. При этом такие взгляды более свойственны людям старшего поколения, а среди молодежи их придерживается 50% опрошенных.

Более 70% граждан считает неправильным подчинение ультиматуму Мюнхенского договора 1938 г. Более половины респондентов назвало неверным или абсолютно неверным решением разделение страны в 1993 г. на два самостоятельных государства – Чехию и Словакию.

Почти 70% опрошенных поддерживает вступление Чешской Республики в НАТО, а категорически против участия в Североатлантическом альянсе высказывается лишь 8%. 64% респондентов считает правильным решением присоединение страны к Европейскому союзу.