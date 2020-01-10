Большинство чехов не хочет проведения референдума по выходу из ЕС

Согласно результатам опроса Центра исследования общественного мнения, большинство граждан Чехии по-прежнему не хотят проведения референдума по выходу страны из состава Евросоюза. При этом чехи считают, что Брекзит негативно скажется на ЕС и Чешской Республике, а на Великобританию, наоборот, окажет положительное влияние.

Против проведения референдума по выходу из ЕС высказалось 54% респондентов. В феврале 2019 года этот показатель составил 55%. «За» выступает 30%, на 2% больше, чем год назад. Остальные опрошенные затруднились с ответом. Несогласие с проведением подобного голосования выражают образованные люди с высоким уровнем жизни, среди которых преобладает возрастная группа от 20 до 29 лет. Согласны на проведение голосования, главным образом, представители старшего поколения.

Согласно показателям на декабрь 2019 года, в случае проведения референдума за выход из ЕС проголосовал бы 21% граждан Чехии, против – 45%. Оставшиеся не выработали четкой позиции.