Большинство чехов и словаков дают бархатной революции положительную оценку

Бархатной революции 1989 года дают положительную оценку 73 процента чехов и 59 процентов словаков. Такой результат показал опрос общественного мнения, проведенный совместно Чешским центром CVVM и социологическими институтами Академии наук обоих государств.
Чехи по сравнению со словаками дают более позитивную оценку настоящей политической ситуации в своей стране.
Что касается состояния экономики обоих государств в будущем, словаки настроены более оптимистично, чем чехи, сообщила по итогам исследования чешский социолог Паулина Табери.
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