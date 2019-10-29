Большинство чехов и словаков дают бархатной революции положительную оценку

Бархатной революции 1989 года дают положительную оценку 73 процента чехов и 59 процентов словаков. Такой результат показал опрос общественного мнения, проведенный совместно Чешским центром CVVM и социологическими институтами Академии наук обоих государств.

Чехи по сравнению со словаками дают более позитивную оценку настоящей политической ситуации в своей стране.

Что касается состояния экономики обоих государств в будущем, словаки настроены более оптимистично, чем чехи, сообщила по итогам исследования чешский социолог Паулина Табери.