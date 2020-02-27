Архив передач

Большинство чешских фирм, трудоустраивающих иностранцев, нарушает законодательство

Эва Туречкова
27-02-2020
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Более половины фирм и предприятий, трудоустраивающих иностранцев, нарушает Трудовой кодекс ЧР, сообщило по итогам проверки Таможенное управление Чехии. Наибольшее количество случаев нелегального трудоустройства иностранцев было выявлено в Праге, Пардубицком и Южно-Чешском краях.

Незаконно трудились 30 человек, 100 других не были официально зарегистрированы их работодателями. Фирмам, принявшим на работу нелегальных мигрантов, грозит штраф до 10 миллионов крон, сообщила пресс-секретарь Таможенного управления Мартина Канькова.

 
 
 
 
 
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