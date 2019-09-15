Большинство чешских авиационных происшествий 2018 г. связаны с малыми самолетами

Лорета Вашкова
15-09-2019
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Число авиационных происшествий в Чехии растет. В прошлом году таковых было зарегистрировано 91, по сравнению с предыдущим годом это на 19 больше. В результате авиационных аварий, которые не были совершены лайнерами крупных авиакомпаний в 2019 году, в стране скончалось 11 человек.

Большинство аварий, в целом 69, приходится на долю малых самолетов весом до 2250 кг. 22 происшествия были связаны с парашютистами.

Данные приведены в докладе о работе Центра по исследованию причин авиакатастроф (ÚZPLN). По мнению экспертов центра, в Чешской Республике, несмотря на повышение численности авиаинцидентов, сохраняется высокий стандарт безопасности полетов в воздушном пространстве. В связи с этим представители центра также обратили внимание на возрастание загруженности отечественного воздушного пространства.

 
 
 
 
 
 
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