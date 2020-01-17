Большая часть президентских кандидатов совершила ошибки в финансовых отчетах своих избирательных кампаний

Управление по надзору над хозяйствованием политических партий и движений Чехии выявило ошибки в финансировании избирательных кампаний большинства президентских кандидатов. Из девяти официально допущенных к выборам претендентов ошибки выявлены в шести случаях, в том числе и в финансировании кампании Милоша Земана, который стал победителем и во второй раз получил право возглавить Чешскую Республику. В связи с выясненными обстоятельствами упомянутое Управление начало глубокую проверку финансовых документов.

В списке допущенных ошибок – отсутствие данных части мелких донаторов, несвоевременное предоставление финансовой отчетности, а также несоблюдение сроков перечисления неиспользованных финансовых средств, пожертвованных сторонниками кандидатов, в счет благотворительных организаций.

За допущенные ошибки, зависимо от их тяжести нарушений, официальным участникам последней президентской избирательной гонки грозят штрафы от 10 до 500 тысяч крон (от 400 до 20 тысяч евро). Согласно действующим законам, штраф не может быть наложен на победителя выборов, занявшего пост руководителя государства, то есть на Милоша Земана.