Большая часть населения Чехии поддерживает ослабление правил карантина

По данным агентства Median, 69% чешского населения поддерживает смягчение ограничительных правил, введенных более месяца назад правительством из-за эпидемии коронавируса. Без послаблений, считают они, экономический кризис, сопутствующий эпидемии, будет продолжаться весьма долго. 31% респондентов придерживается противоположного мнения. По их словам, Чехия не готова к смягчению карантинного режима и можно ожидать новой волны распространения инфекции.

В исследовании Median приняло участие 2034 респондента.