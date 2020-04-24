Архив передач

Большая часть населения Чехии поддерживает ослабление правил карантина

Антон Каймаков
24-04-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

По данным агентства Median, 69% чешского населения поддерживает смягчение ограничительных правил, введенных более месяца назад правительством из-за эпидемии коронавируса. Без послаблений, считают они, экономический кризис, сопутствующий эпидемии, будет продолжаться весьма долго. 31% респондентов придерживается противоположного мнения. По их словам, Чехия не готова к смягчению карантинного режима и можно ожидать новой волны распространения инфекции.

В исследовании Median приняло участие 2034 респондента.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 