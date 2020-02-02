Большая часть граждан Чехии поддерживает участие чешских солдат в заграничных миссиях

Согласно результатам исследования агентства Median, осуществленного по заказу «Чешского Радио», большинство граждан Чешской Республики поддерживает участие солдат страны в заграничных миссиях. На соответствующий вопрос положительно ответило 67% респондентов. Всего в настоящее время за пределами своей страны служит почти 650 чешских солдат. Правительство на этой недели поддержало расширение количества чешских военных, выполняющих свою миссию в Мали, Нигерии и Чаде.