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Большая часть граждан Чехии поддерживает участие чешских солдат в заграничных миссиях

Антон Каймаков
02-02-2020
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Согласно результатам исследования агентства Median, осуществленного по заказу «Чешского Радио», большинство граждан Чешской Республики поддерживает участие солдат страны в заграничных миссиях. На соответствующий вопрос положительно ответило 67% респондентов. Всего в настоящее время за пределами своей страны служит почти 650 чешских солдат. Правительство на этой недели поддержало расширение количества чешских военных, выполняющих свою миссию в Мали, Нигерии и Чаде.

 
 
 
 
 
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