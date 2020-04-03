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Больным Covid-19 в Чехии, возможно, начнут переливать кровь с антителами

Эва Туречкова
03-04-2020
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Чешские врачи начнут, по всей видимости, переливать больным Covid-19 кровь с антителами, полученную от доноров, которые побороли инфекцию и вылечились. В настоящее время разрабатывается точная методика для врачей, сообщил на пресс-конференции глава отделения интенсивной терапии Клиники анестезиологии и реанимации Всеобщей факультетской больницы Мартин Балик.

Указанный способ лечения уже применяется в Италии. Официальной информации нет, но по некоторым данным лечебный метод дает позитивные результаты. Кровь от вылечившихся пациентов начали принимать также больницы Израиля.

 
 
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