Архив передач

Больницы заявили, что врачам не хватает респираторов, способных защитить их от коронавируса

Антон Каймаков
11-03-2020
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Представители некоторых чешских больниц во время встречи с министром здравоохранения Адамом Войтехом сообщили о недостатке респираторов, которые защищают медицинский персонал от заражения коронавирусом. Глава Минздрава пообещал, что до конца недели стационары смогут пополнить свои запасы необходимых при работе с пациентами защитных масок, способных задержать опасный вирус.

Согласно планам, Минздрав в марте, а также и в апреле, если это будет необходимо, намерн приобрести для нужд стационаров по 600 тысяч защитных антивирусных респираторов.

Во время встречи с главами больниц Адам Войтех сообщил, что государство намерено расширить количество пунктов, где граждане могут пройти тестирование на заражение коронавирусом.

 
 
 
 
 
 
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