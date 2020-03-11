Больницы заявили, что врачам не хватает респираторов, способных защитить их от коронавируса

Представители некоторых чешских больниц во время встречи с министром здравоохранения Адамом Войтехом сообщили о недостатке респираторов, которые защищают медицинский персонал от заражения коронавирусом. Глава Минздрава пообещал, что до конца недели стационары смогут пополнить свои запасы необходимых при работе с пациентами защитных масок, способных задержать опасный вирус.
Согласно планам, Минздрав в марте, а также и в апреле, если это будет необходимо, намерн приобрести для нужд стационаров по 600 тысяч защитных антивирусных респираторов.
Во время встречи с главами больниц Адам Войтех сообщил, что государство намерено расширить количество пунктов, где граждане могут пройти тестирование на заражение коронавирусом.
Площадь Немцова, аллея Политковской. Новая топонимика российского посольства в Праге
Коронавирус шагает по Европе – Чехия готова к обороне
Чехословаки на стройках социализма и в зековских бараках СССР
«Неблагонадежный» талант, создавший самую красивую купюру в мире
Тестирование на коронавирус в Чехии будут проводить всем гражданам, получившим рекомендацию врачей