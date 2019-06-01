Больницы проверят работу паллиативных бригад

Шесть больниц по всей Чешской Республике протестируют функционирование и стоимость работы паллиативных бригад, которые специализируются на уходе за умирающими пациентами. Пилотный проект начнется 1 июня и продлится 21 месяц, об этом говорится в официальном заявлении министерства здравоохранения ЧР. Часть денег на программу была получена из Европейских фондов. По мнению специалистов, такая помощь оказывает положительное влияние на качество жизни пациентов, обеспечивает контроль за изменениями в их состоянии, а также поддерживает их родных и близких. Кроме того, этот вид помощи часто продлевает жизнь пациентам.

В проекте примут участие три пражские больницы и три региональные: из Оломоуца, Усти-над-Лабем и Йиглавы. Кроме врачей-специалистов в паллиативные бригады входит медсестра, социальный работник и психолог или психиатр.