Больница в Брно завершила лечение ремдесивиром пациентки с Covid-19

Как сообщила агентству ЧТК пресс-секретарь больницы св. Анны в Брно, пациентке, больной Covid-19, была в последний раз введена доза препарата ремдесивир. По словам специалистов, состояние женщины несколько улучшилось, однако остается тяжелым. Пациентка по-прежнему подключена к аппарату ИВЛ.

Заведующий реанимационным отделением больницы указал, что в таком состоянии опасно продолжать вводить ремдесивир, и решающим будет изменение состояния больной в ближайшие дни. Ремдесивир является экспериментальным препаратом, разработанным в США, и его воздействие на больных Covid-19 еще тестируется. При этом в Праге состояние пациента с Covid-19 в критическом состоянии, которому также вводился этот препарат, улучшилось, и он был выписан из больницы.

На 21 мая в Чехи выявлено 8 725 заразившихся коронавирусом; 304 человека скончалось; 5 836 выздоровело.