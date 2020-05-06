Больница в Брно получила ремдесивир для лечения Covid-19

Факультетская больница святой Анны в Брно получила экспериментальный препарат ремдесивир, разработанный лабораторией США для лечения Covid-19. В больницу госпитализируются инфицированные коронавирусом нового типа, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. При этом, как сообщает пресс-секретарь больницы, ни один из двух находящихся в данный момент в госпитале тяжелых пациентов по показателям не подходит для введения ремдесивира, и препарат будет использоваться для лечения в будущем.

Больница святой Анны в Брно стала одним из четырех медицинских учреждений, которое Министерство здравоохранения Чехии выбрала в качестве площадок для лечения больных Covid-19 с помощью ремдесивира. Также препарат поступил в три пражских госпиталя: «На Буловце», Факультетскую больницу в Мотоле и Всеобщую факультетскую больницу.