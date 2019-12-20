Больница Брно впервые применила клеточную генную терапию для лечения онкозаболевания

Факультетская больница Брно сообщила, что впервые для лечения онкологического заболевания применила клеточную генную терапию. Состояние пациента, на которого химиотерапия не оказала положительного эффекта, после применения нового метода улучшилось настолько, что он смог выписаться домой на время рождественских праздников. Пресс-секретарь клиники Павел Жара сообщил, что результат лечения можно назвать уникальным достижением современной медицины.

Подобная терапия для лечения медиастинальной лимфомы В-крупноклеточной в Центральной и Восточной Европе была применена впервые. Белые кровяные тельца пациента отправляют в клинику США, где ученые вводят в них специальную информацию, которая «обучает» эти тельца распознавать и уничтожать раковые клетки в организме.