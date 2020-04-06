Больница Брно примет из Франции шесть пациентов с диагностированным Covid-19

6 апреля Фаеультетская больница в Брно примет из Франции шесть пациентов, зараженных коронавирусом и подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких. Больные будут доставлены самолетом на аэродром Брно–Туржаны. По сообщению премьер-министра Андрея Бабиша, Франция обратилась к Чехии с просьбой о помощи. Чешское правительство предоставит французам 14 мест – помимо Брно, Covid-позитивные пациенты будут помещены в пражсккю больницу Мотол и другие госпитали страны.

С 1 марта по 5 апреля во Франции скончалось более 7500 человек с диагностированным Covid-19. В реанимационных отделениях находится почти 7000 пациентов. В стране не хватает больничных коек и аппаратов ИВЛ, и часть зараженных коронавирусом уже было перевезено в Германию.