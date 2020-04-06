Больница Брно готовилась принять из Франции шесть пациентов с диагностированным Covid-19

6 апреля Факультетская больница в Брно должна была принять из Франции шесть пациентов, зараженных коронавирусом и подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких. Больных планировалось доставить самолетом на аэродром Брно–Туржаны. По сообщению премьер-министра Андрея Бабиша, Франция обратилась к Чехии с просьбой о помощи. Чешское правительство готово предоставить французам 14 мест – помимо Брно, Covid-позитивные пациенты могли быть помещены в пражскую больницу Мотол и другие госпитали страны.

Позже Франция отозвала свою просьбу, поскольку сама справляется с лечением пациентов, подсоединенных к аппаратам ИВЛ. Об этом после телефонного разговора со своим французским коллегой Эдуаром Филиппом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

С 1 марта по 5 апреля во Франции скончалось более 7500 человек с диагностированным Covid-19. В реанимационных отделениях находится почти 7000 пациентов. Ранее часть зараженных коронавирусом уже была перевезена в Германию.