Более ста чешских ученых поддержат экологическую забастовку школьников Friday for future

Катерина Айзпурвит
11-03-2019
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Более ста чешских ученых и академиков выступили в поддержку школьников, которые намерены провести забастовку с требованием к политикам усилить меры по борьбе с климатическими изменениями и вредными выбросами в атмосферу.

15 марта к международному мероприятию Friday for future, присоединяться учащиеся средних школ ряда чешских городов. Молодежное экологическое движение, охватившее разные страны мира, появилось по инициативе 15-летней шведской школьницы Греты Тунберг, которая в августе 2018 года приняла решение проводить сидячую забастовку перед шведским парламентом с требованием снизить вредные выбросы.

 
 
 
 
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