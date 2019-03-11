Более ста чешских ученых поддержат экологическую забастовку школьников Friday for future

Более ста чешских ученых и академиков выступили в поддержку школьников, которые намерены провести забастовку с требованием к политикам усилить меры по борьбе с климатическими изменениями и вредными выбросами в атмосферу.

15 марта к международному мероприятию Friday for future, присоединяться учащиеся средних школ ряда чешских городов. Молодежное экологическое движение, охватившее разные страны мира, появилось по инициативе 15-летней шведской школьницы Греты Тунберг, которая в августе 2018 года приняла решение проводить сидячую забастовку перед шведским парламентом с требованием снизить вредные выбросы.