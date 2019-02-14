Более полутора тысяч населенных пунктов в Чехии возглавляют женщины

Тимур Кашапов
14-02-2019
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Женщины возглавляют 1537 чешских населенных пунктов из более чем 6 тыс. Таким образом, их доля составляет 24 процента. В свою очередь, среди членов муниципальных законодательных собраний доля женщин превышает 28 процентов. Об этом сообщил Департамент по вопросам гендерного равенства при администрации правительства Чешской Республики, который занимается анализом роли женщин в муниципальной политике.

ЧР на протяжении долгого времени является объектом критики международных организаций за низкую долю женщин в процессе принятия решений и их небольшое представительство в политике. Женщины составляют более половины населения Чехии. В последние годы среди выпускников ВУЗов также преобладают представительницы слабого пола. Вместе с тем, в среднем они зарабатывают на одну пятую меньше, чем мужчины.

 
 
 
 
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