Более половины школ Чехии поддержат забастовку 6 ноября

По сообщению профсоюзов, более половины школ Чехии присоединится 6 ноября к однодневной забастовке. При этом не все школьные здания будут полностью закрыты – в некоторых учебных заведениях занятия могут проводиться иначе, чем обычно. Точное число бастующих школ будет известно в день проведения акции.

Забастовка станет ответом на провал переговоров с правительством о повышении заработной платы. Учительский профсоюз не согласился с повышением базовых зарплат на 8%, о чем на этой неделе договорились глава кабинета Андрей Бабиш и министр образования Роберт Плага. Профсоюзы требуют повышение тарифов на 10%. Глава Кабмина назвал забастовку «ненужной». По его словам, правительство не будет реагировать на протестную акцию учителей и не станет менять запланированный план повышения зарплат.