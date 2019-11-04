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Более половины школ Чехии поддержат забастовку 6 ноября

Катерина Айзпурвит
04-11-2019
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По сообщению профсоюзов, более половины школ Чехии присоединится 6 ноября к однодневной забастовке. При этом не все школьные здания будут полностью закрыты – в некоторых учебных заведениях занятия могут проводиться иначе, чем обычно. Точное число бастующих школ будет известно в день проведения акции.

Забастовка станет ответом на провал переговоров с правительством о повышении заработной платы. Учительский профсоюз не согласился с повышением базовых зарплат на 8%, о чем на этой неделе договорились глава кабинета Андрей Бабиш и министр образования Роберт Плага. Профсоюзы требуют повышение тарифов на 10%. Глава Кабмина назвал забастовку «ненужной». По его словам, правительство не будет реагировать на протестную акцию учителей и не станет менять запланированный план повышения зарплат.

 
 
 
 
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