Более половины населения Чешской Республики положительно оценивают экономическую ситуацию в стране

Текущую экономическую ситуацию в Чехии в сентябре положительно оценили 52% жителей страны, что является самым высоким показателем с 1999 года. Об этом сообщил Центр изучения общественного мнения (ЦИОМ). Аналогичный показатель был зафиксирован в январе текущего года, после чего в течение следующих нескольких месяцев доля положительно настроенных респондентов упала до 45%.

Как пояснили в ЦИОМ, текущую экономическую ситуация оценивают, как очень хорошую 6%, как хорошую – 46% и лишь 13% – как плохую, что также является минимальным значением с 1999 года. Примерно треть опрошенных затруднились дать оценку положению в народном хозяйстве страны.