Архив передач

Более половины населения Чешской Республики положительно оценивают экономическую ситуацию в стране

Тимур Кашапов
10-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Текущую экономическую ситуацию в Чехии в сентябре положительно оценили 52% жителей страны, что является самым высоким показателем с 1999 года. Об этом сообщил Центр изучения общественного мнения (ЦИОМ). Аналогичный показатель был зафиксирован в январе текущего года, после чего в течение следующих нескольких месяцев доля положительно настроенных респондентов упала до 45%.

Как пояснили в ЦИОМ, текущую экономическую ситуация оценивают, как очень хорошую 6%, как хорошую – 46% и лишь 13% – как плохую, что также является минимальным значением с 1999 года. Примерно треть опрошенных затруднились дать оценку положению в народном хозяйстве страны.

Статьи на ту же тему
Фото: Tero Vesalainen, Pixabay / CC0 Public Domain

Гуд-бай, Czechia!

Интерес британских предпринимателей к Чехии продолжает снижаться. В настоящее время в Чешской Республике работает 4 694 компании с британскими…
Филип Шимандл, фото: Khalil Baalbaki, ЧРо

Проект «Разделены свободой»: заработать, выжить, вздохнуть

Выживать, работая на двух работах, иметь ипотеку, быть неуверенным в завтрашнем дне, но при этом сохранять надежду и радоваться тому,…
Анна Угрова, фото: Ян Брыхта, ЧРо

Проект «Разделены свободой»: Общение как точка опоры в социуме

Умение и желание общаться с окружающими, большое количество друзей и знакомых в самых разных отраслях – вот одна из главных отличительных черт…
Далее об этом
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 