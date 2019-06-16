Более половины граждан Чехии удовлетворены уровнем своей жизни

Антон Каймаков
16-06-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

55% граждан Чехии считают, что уровень жизни их семей хороший или очень хороший. Почти половина населения положительно оценивает также и экономическое состояние своей родной страны. Соответствующий опрос провел Центр исследования общественного мнения Академии наук ЧР. Степень удовлетворенности граждан своей экономической ситуацией постоянно увеличивается с 2013 года, когда начали исчезать негативные последствия общемирового финансового кризиса.

Только 11% респондентов заявило о плохом благосостоянии своей семьи, остальные оценивают ситуацию нейтрально.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 