Более половины граждан Чехии доверяют судебной системе страны

Более половины граждан Чехии и далее положительно оценивают систему судопроизводства, считая ее хорошей или очень хорошей. Вывод сделан на основе сравнительного анализа судебной системы в государствах ЕС. Чешская Республика в данном рейтинге уже в течение нескольких последних лет остается на позиции «середнячков».

Европейский комиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства от Чехии Вера Йоурова, комментируя итоги опроса, сообщила, что «в некоторых государствах Евросоюза граждане отмечают стремление со стороны правительств и политиков оказать давление на независимость судей».

По сравнению с ситуацией в 2016 году, восприятие качества судебной системы улучшилось в 60% стран ЕС, в том числе и в Чехии.