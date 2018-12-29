Более двух миллиардов крон потратили чехи на кинобилеты

Представители чешской киноиндустрии подсчитали выручку за 2018 год: за одиннадцать месяцев чехи потратили на билеты в кино более двух миллиардов крон (80 миллионов евро). Эта цифра превышает показатели прошлых лет.

Отечественные кинотеатры за указанный период времени посетили 14,5 миллиона зрителей. Наиболее успешным чешским фильмом стала комедия «О чем мечтают мужчины» (Po čem muži touží), среди зарубежных картин лидировал американо-британский биографический фильм о британской рок-группе Queen «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody).