Более 90% кибератак на Чехию совершают иностранные государства, прежде всего Россия и Китай

По данным, опубликованным в докладе Национального центра кибернетической и информационной безопасности (NÚKIB) за 2018 год, более 90% кибератак на Чехию совершается иностранными государствам. В большинстве случаев хакеры связаны с Россией и Китаем. Центр сообщает, что продолжил расследование масштабной атаки, которая была предпринята на одну из значимых государственных структур. По мнению экспертов, наиболее вероятно, что удар шел из Китая.

Национальный центр, доклад которого цитирует ЧТК, подчеркивает, что Чехия, как и другие страны, сталкивается с кибернетическом шпионажем. Специалисты указывают, что, как правило, сторона-агрессор пытается получить стратегические, политические или военные секретные данные, которые можно использовать для собственной выгоды.

Ранее издание DeníkN со ссылкой на источники в дипломатических кругах и спецслужбах писало, что за атакой на МИД Чехии стоит ГРУ. Российское посольство назвала это «безосновательными домыслами». О хакерских нападениях из России также в прошлом сообщала чешская контрразведка.

Серьезной угрозой Центр считает отдельных хакеров и преступные группировки, совершающие киберпреступления с помощью интернета, прежде всего фишинг, мошенничество с криптовалютами и шантаж пользователей.