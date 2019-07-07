Более 80% чешских интернет-магазинов нарушают законы

Чешская торговая инспекция опубликовала отчет о проведенных в первой половине 2019 года проверках интернет-магазинов. Как сообщает ведомство, тот или иной закон нарушили более 80% из них, по итогам проверок было наложено 255 штрафов. Одним из наиболее распространенных нарушений было предоставление лживой информации о цене товара и правах потребителей. Также интернет-магазины не сообщали покупателям об их праве обменять или сдать приобретенную вещь.

По словам главы Ассоциации по интернет-торговле Яна Ветышки, нарушения носят, в основном, формальный и ненамеренный характер. В свою очередь, пресс-секретарь Чешской торговой инспекции Иржи Фрелих обратил внимание на то, что в ЧР растет количество мошеннических интернет-магазинов.