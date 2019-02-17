Более 50% чехов не знают даты проведения выборов в Европарламент

По данным агентства Kantar CZ, более половины населения Чешской Республики не знает, когда состоятся выборы в Европейский парламент. Согласно опросу, опубликованному сегодня чешским телевидением, лишь около 30% респондентов знали, что выборы состоятся в этом году. Остальные опрошенные были уверены, что выборы назначены на 2020 или 2021 год, хотя на самом деле они пройдут уже через несколько месяцев - 24 и 25 мая текущего года.

Опрос проводился с 12 января по 1 февраля, всего в нем участвовало 600 респондентов. Более 30% опрошенных заявило, что обязательно будут голосовать на выборах в Европейский парламент.