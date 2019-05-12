Более 50 000 посетителей побывало на ярмарке «Мир книги» в Праге

25-я книжная ярмарка Book World Prague привлекла рекордное число посетителей – за время ее работы с 9 по 12 мая залы в Выставочном комплексе столицы посетило более 50 тысяч человек. Свои стенды на ярмарке представил 461 участник, что на 10% больше по сравнению с 2018 годом.

В этом году главным гостем Book World Prague была Латинская Америка. На площадке ярмарки выступил перуанский писатель, политический деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 года Марио Варгас Льоса, который также встретился с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршичеком. Гостем ярмарки стал и чилийский режиссер, сценарист, автор комиксов Алехандро Ходоровски.

В 2020 году главным гостем пражской международной ярмарки «Мир книги» станет Польша.