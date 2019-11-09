Более 2000 чехов совершат общенациональное паломничество в Рим по случаю 30-летия канонизации св. Анежки

Епископы всех краев Чехии и Моравии, глава МИД Toмаш Петршичек, делегация сенаторов, около двухсот музыкантов и в целом более 2000 жителей Чешской Республики совершат трехдневное общенациональное паломничество в Рим. Оно приурочено к 30-летию канонизации святой Анежки Чешской (или св. Агнессы), которая является одной из покровительниц страны.

Принцесса Анежка Пршемысловна была канонизирована Папой Римским Иоанном Павлом II в ватиканской базилике св. Петра 12 ноября 1989 года, что воспринимается чехами как предзнаменование «бархатной» революции, которая через пять дней после причисления Анежки к лику святых началась в Чехословакии.

Несмотря на то, что в социалистической Чехословакии возможность выезда в западные страны была затруднена, власти позволили тысячам верующих (предположительно от 7 до 10 тысяч граждан Чехословакии) принять участие в торжественной литургии в Ватикане по случаю канонизации.

Во время приема чешских паломников главой Католической церкви 13 ноября на площади св. Петра Папе Римскому Франциску вручат памятный подарок – Корону святой Анежки Чешской работы скульптора Даниэла Игнаца Tрубача.