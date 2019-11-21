Более 200 чешских семей изъявили желание принять детей-беженцев из лагерей в Греции

Гражданская инициатива «Чехи помогают» располагают списком из почти 200 семей, которые изъявили желание за свой счет принять и обеспечивать детей-беженцев, которые остались без родителей и в настоящее время проживают в лагерях для беженцев в Греции. Представители организации также призвали создать межведомственную группу для выработки процедуры приема беженцев.

В начале сентября Греция призвала министров внутренних дел ЕС поручить принять детей из лагерей беженцев. Глава чешского МВД Ян Гамачек заявил, что греческие власти пытаются тем самым реанимировать дебаты о перераспределении беженцев и отметил, что «не видит смысла в перемещении 17-летних, которые не могут претендовать на получение статуса беженца, из одной страны ЕС в другую». На прошлой неделе Гамачек призвал Афины предоставить конкретный список из 40 детей, которые может принять ЧР. Министр также напомнил, что год назад отправил аналогичный запрос, но ответа от греческой стороны не получил.