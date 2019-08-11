Более 100 тыс. жителей Чехии с ограниченными возможностями нуждаются в помощи

Тимур Кашапов
11-08-2019
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Почти 10% жителей ЧР с ограниченными возможностями старше 15 лет, которые проживают у себя дома (около 100 тыс. человек), не могут приготовить еду и выйти на улицу без посторонней помощи. Более 180 тыс. человек неспособны сходить в магазин. Об этом сообщает Чешское статистическое управление. По данным ведомства, в помощи нуждается, как минимум, 117 тыс. граждан страны с ограниченными возможностями.

ЧСУ впервые изучил положение людей с ограниченными возможностями. Согласно полученным данным, более 1,15 млн чехов старше 15 лет страдают от различных проблем со здоровьем, которые ограничивают их в повседневной жизни – это около 13% населения Чешской Республики.

 
 
 
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