Более 100 тыс. жителей Чехии с ограниченными возможностями нуждаются в помощи

Почти 10% жителей ЧР с ограниченными возможностями старше 15 лет, которые проживают у себя дома (около 100 тыс. человек), не могут приготовить еду и выйти на улицу без посторонней помощи. Более 180 тыс. человек неспособны сходить в магазин. Об этом сообщает Чешское статистическое управление. По данным ведомства, в помощи нуждается, как минимум, 117 тыс. граждан страны с ограниченными возможностями.

ЧСУ впервые изучил положение людей с ограниченными возможностями. Согласно полученным данным, более 1,15 млн чехов старше 15 лет страдают от различных проблем со здоровьем, которые ограничивают их в повседневной жизни – это около 13% населения Чешской Республики.